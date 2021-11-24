Mersin'de ağaçtan kozalak toplarken elektrik akımına kapılan kişi öldü - Haberler
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Mersin'de ağaçtan kozalak toplarken elektrik akımına kapılan kişi öldü

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'de ağaçtan kozalak toplarken elektrik akımına kapılan kişi öldü

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde ağaçtan kozalak toplarken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde ağaçtan kozalak toplarken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Soğucak Mahallesi'nde çam ağacından kozalak toplamaya çıkan Bayram Fidan, elindeki kancanın elektrik tellerine teması sonucu akıma kapılarak, ağaçta asılı kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, Fidan'ı bulunduğu yerden indirdi.

Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Bayram Fidan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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