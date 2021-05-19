Mersin'de ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu için itfaiye ekipleri seferber oldu
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir ağaçtan düşen karga yavrusu itfaiye merdiveniyle yuvasına bırakıldı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir ağaçtan düşen karga yavrusu itfaiye merdiveniyle yuvasına bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Fasih Kayabalı Caddesi'nde bulunan bir ağaçtaki yuvasından karga yavrusunun düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, yavruyu yuvasına bırakmak için çalışma başlattı.
Bu sırada anne karga, yavrusunu korumak için itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.
Uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerden alınan yavru, itfaiye merdiveniyle yuvasına bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci