Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Cırbıklar Mahallesi'deki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve İlçe Orman Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri