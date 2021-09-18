Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Cırbıklar Mahallesi'deki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve İlçe Orman Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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