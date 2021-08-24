Mersin'de ağaca takılan leyleği itfaiye kurtardı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir ağacın dallarına takılıp mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir ağacın dallarına takılıp mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çavak Mahallesi'ndeki bir ağaçta mahsur kalan leyleği görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, ağacın dallarına takılan leyleğin iki ayağından yaralandığını belirledi.
Mahsur kaldığı yerden kurtarılan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavisi için teslim alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci