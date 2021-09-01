Mersin'de adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi

Mersin'de, 2021-2022 adlı yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin'de, 2021-2022 adlı yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin Barosunca Cumhuriyet Alanında düzenlenen törene, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Baro Başkanı Gazi Özdemir ile avukatlar katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından konuşan Baro Başkan Gazi Özdemir, hukuk devletinin ve demokrasinin olmazsa olmazının, bağımsız ve tarafsız yargı olduğunu söyledi.

Konuşmasında, avukatlık mesleğindeki sorunlara değinen Özdemir, "Hukuk fakültesi enflasyonu dolayısıyla gittikçe kalitesi düşen hukuk eğitimi, noterlere devredilen yargısal işler ve uzlaştırma, avukatlık mesleğinin faaliyet alanının daraltılması gibi sorunlar, avukatlık mesleğini ekonomik olarak geriye götürmektedir. Ayrıca avukatlara yönelik fiili ve sözlü saldırılar her geçen gün artmakta, birçok meslektaşımız sadece avukatlık görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle saldırıya maruz kalmaktadır. Mesleğimize yönelen tüm bu saldırıların son bulması için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması elzemdir" dedi.

Açıklamasında, yargı bağımsızlığının önemini vurgu yapan Özdemir, şöyle devam etti; "İnsan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı bir hukuk sistemimizin var olması için yargının bağımsızlığı olmazsa olmazımızdır. Adaletin tecelli ettiği hukuk sistemini inşa etmeliyiz. Böylelikle, toplumda hukuka olan saygı ve güveni tesis ederek, ülkemizin geleceğini, mesleğimizin itibarını teminat altına alabiliriz. Geçmişi insan sevgisi ve hoşgörüye dayalı bir toplumun bireyleri olarak, ayrışmak yerine birbirimizi tamamlayarak herkesin geleceğe güvenle bakmasını sağlamalıyız. Birbirimizi daha iyi dinlememiz, daha çok bir araya gelmemiz, hoşgörü ve uzlaşma kültürünü geliştirmemiz gerekmektedir." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı