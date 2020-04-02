Mersin'de açıkta çilek hasadı başladı
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Türkiye, Silifke, Kaynar, Güncel

Mersin'de açıkta çilek hasadı başladı

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Silifke ilçesinde açıkta çilek hasadına başlandı.

02.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:16
Mersin'de açıkta çilek hasadı başladı

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Silifke ilçesinde açıkta çilek hasadına başlandı.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilçede bu yıl yaklaşık 18 bin 500 dönüm araziden 60 bin ton çilek hasadı yapmayı beklediklerini söyledi.

Kaynar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çilek toplayan işçilerin sosyal mesafelerini korumasına, eldiven ve maske takmaları konusuna dikkat ettiklerini belirtti.

Dünyayı saran koronavirüs salgını dolayısıyla henüz ihracat gerçekleştiremediklerini ifade eden Kaynar, "Türkiye'de çilek üretiminin yüzde 35'ini, ihracatın da yüzde 65'ini biz sağlıyoruz. Fakat şu an maalesef sınırda olan karantinalar ve ülkeler arasındaki geçişlerdeki sıkıntılardan dolayı ihracat yapabilmiş değiliz. Tabii ki iç piyasamız da daraldı. Çileğin kilosunu 3,5 liradan satmaya çalışıyoruz." diye konuştu

Kaynar, koronavirüs nedeniyle vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmesi için içerisinde yüksek C vitamini barındıran çileği tüketmesi tavsiyesinde de bulundu.

Kaynak: AA

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