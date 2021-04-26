Mersin'de açık alanda yenidünya hasadı başladı
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Mersin'de açık alanda yenidünya hasadı başladı

Mersin'de açık alanda yenidünya hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, açık alanda hasadına başlanan yenidünya, talep ve rekoltenin yüksek olması sebebiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, açık alanda hasadına başlanan yenidünya, talep ve rekoltenin yüksek olması sebebiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Volkan Özer ve Aydıncık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ömerkahyaoğlu, Yenikaş Mahallesi'nde hasat çalışmalarına başlayan üreticileri ziyaret etti.

Yenidünya bahçelerini inceleyen Özer ve Ömerkahyaoğlu, hasat durumuna ilişkin üreticilerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydıncık Tarım ve Orman Müdürü Ömerkahyaoğlu, bu yıl yenidünyaya olan talebin arttığını bildirdi.

Hasat çalışmalarının sürdüğünü aktaran Ömerkahyaoğlu, "İlçemizde yetiştiriciliği yapılan yenidünyada bu yıl rekoltenin yüksek olması ve talebin yoğunluğu çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. Çiftçilerimize bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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