Mersin'de abdest alan kişinin cüzdanını çalan şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de abdest alan kişinin cüzdanını çalan şüpheli yakalandı

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'de abdest alan kişinin cüzdanını çalan şüpheli yakalandı

Mersin'de, abdest alan kişinin cüzdanını çaldığı iddiasıyla aranan zanlı, gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, abdest alan kişinin cüzdanını çaldığı iddiasıyla aranan zanlı, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, C.Ş. (62), camide abdest aldığı sırada şadırvana astığı ceketindeki cüzdanının çalındığını belirterek polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemede şüphelinin M.Ö (70) olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıya, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi verildi.

Güvenlik kamerası kaydında, C.Ş. abdest aldığı sırada arkasına gelen zanlının asılı olan ceketteki cüzdanı çalması görülüyor.

Müslüme'nin köylüleri ilk kez konuştu! Dede Hasan Yağal hakkında çarpıcı sözler: Hiç düşünmezdik

Müslüme'nin köylüleri ilk kez konuştu! Dede Hasan Yağal hakkında çarpıcı sözler: Hiç düşünmezdik

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title