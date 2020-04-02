Mersin'de 97 litre sahte içki ele geçirildi Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda 97 litre sahte içki ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda 97 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Atakent Mahallesi'nde bir iş yerinde sahte içki üretildiği ve ticaretinin yapıldığı ihbarını aldı.

Adrese operasyon düzenleyen jandarma, 97 litre sahte içki, 20 litre etil alkol ve 65 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA