Mersin'de 900 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 900 litre etil alkol ele geçirildi

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'de 900 litre etil alkol ele geçirildi

Mersin'de bir kamyonda yapılan aramada 900 litre etil alkol ele geçirildi.

MERSİN (AA) - Mersin'de bir kamyonda yapılan aramada 900 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kente yüklü miktarda etil alkol sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelenilen bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada, 180 bidon halinde toplam 900 litre etil alkol bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Mersin'de 900 litre etil alkol ele geçirildi

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AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

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