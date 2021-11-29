Mersin'de 900 litre etil alkol ele geçirildi
Mersin'de bir kamyonda yapılan aramada 900 litre etil alkol ele geçirildi.
MERSİN (AA) - Mersin'de bir kamyonda yapılan aramada 900 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kente yüklü miktarda etil alkol sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelenilen bir kamyonu durdurdu.
Kamyonda yapılan aramada, 180 bidon halinde toplam 900 litre etil alkol bulundu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Müslüme'nin köylüleri ilk kez konuştu! Dede Hasan Yağal hakkında çarpıcı sözler: Hiç düşünmezdik
Olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye skandal teklif: 18 yaşında evlendiririz
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı netleşti
AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri