Mersin'de 85 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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Mersin'de 85 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin'de 85 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ve Anamur ilçelerinde yapılan operasyonda 85 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ve Anamur ilçelerinde yapılan operasyonda 85 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol imal ve ticareti ile uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı ekim yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, Yeşiltepe Mahallesinde 1 şahsın iş yerinde sahte alkollü içki üreterek satış yaptığı, ayrıca evinin çatı katında kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 27 litre sahte içki, 94 paket kaçak sigara, 150 gram kubar esrar, 50 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Alataş Mahallesinde 1 şahsın kendisine ait sera ve bağ evinin çatı katında uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir yetiştirdiğini belirledi. Bunun üzerine belirlenen yerlerde arama yapan ekipler, 35 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

Mersin'de 85 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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