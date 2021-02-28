Mersin'de 8 bin yıllık kaya resmi heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de 8 bin yıllık kaya resmi heyecanı

28.02.2021 09:05 | Son Güncelleme: 28.02.2021 09:10
Mersin'de 8 bin yıllık kaya resmi heyecanı

Mersin'de 8 bin yıllık kaya resmi heyecanıMERSİN'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni, İstanbul Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ile yürütülen 'Orta Toroslar Tarih Öncesi Projesi' kapsamında sürdürülen çalışmada, bir mağarada tarih öncesine ait olduğu belirlenen 8...

Mersin'de 8 bin yıllık kaya resmi heyecanı

MERSİN'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni, İstanbul Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ile yürütülen 'Orta Toroslar Tarih Öncesi Projesi' kapsamında sürdürülen çalışmada, bir mağarada tarih öncesine ait olduğu belirlenen 8 bin yıllık kaya resimleri bulunurken, kent tarihi, yeniden tartışmaya açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni, İstanbul Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ile yürütülen 'Orta Toroslar Tarih Öncesi Projesi' sürüyor. Proje kapsamında İstanbul Üniversitesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde bilim insanları zaman zaman bölgeye gelerek çalışmalarını sürdürüyor. Araştırma kapsamında Erdemli ilçesindeki Alata Vadisi'nde bulunan Arslanlı Mahallesi sınırlarındaki sarp kayalık yamaçtaki mağarada 15'e yakın 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu. Aralarında insan, hayvan ve çeşitli geotik figürlerin yer aldığı kaya resimleri, bilim insanları arasında heyecan yarattı.

'ÇOK ÖNEMLİ BULUNTULAR'

Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Orkun Hamza Kaycı, buluntuların arkeoloji dünyası için de heyecan verici olduğunu belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni, İstanbul Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ile 2019 yılından itibaren 'Orta Toroslar Tarih Öncesi Projesi' kapsamında yürüttüğümüz araştırmalarda Erdemli'nin Alata Vadisi'ndeki Aslanlı Mahallesi'nde çok önemli buluntular bulduk. Günümüzden 8 bin yıl öncesine ait olduğunu düşündüğümüz kaya resimleri ile karşılaştık. Özellikle bir kaya sığınağında ortaya çıkan kaya resimlerinde 15'e yakın figür tespit ettik. Birçok kısmı doğal sebeplerden dolayı tahrip olmuştu. Tespit edebildiğimiz kaya resimlerinde hem insan hem hayvan hem de çeşitli geotik figürlerle karşılaştık. Bunlar, Aydın ve Muğla'da Latmos Dağları'ndaki kaya resimleri ile çok benzerlik göstermektedir. Her geçen gün Mersin'in bu Orta Toroslar dağlık bölgesindeki bu kaya resimleri potansiyeli hemen hemen her vadide gelmeye devam etmektedir. Araştırmalarımız ileriki yıllarda da devam edecek. Umarım Mersin'in bilinmeyen bu tarih öncesi dönemini resimlerle ve diğer bulunacak tarihi materyallerle aydınlatmaya devam ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de 8 bin yıllık kaya resmi heyecanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 09:10:31. #1.15#
title