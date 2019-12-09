Mersin'de 75 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Mersin'de 75 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi - Haberler

Mersin'de 75 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi

Mersin'de jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 75 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

09.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:30
Mersin'de 75 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi

'de jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 75 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak, arama yaptı. Aramada araç içerisine gizlenmiş 75 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler