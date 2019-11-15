Mersin'de 74 düzensiz göçmen yakalandı
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Mersin'de 74 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 74 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

15.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:06
Mersin'de 74 düzensiz göçmen yakalandı

'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 74 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçesi Mahallesi'nde ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen grup tespit edildi.

Çoğunluğu Suriye uyruklu 74 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkartmak istediği iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı, teknesine de el kondu.

Kaynak: AA
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