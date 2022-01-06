Mersin'de 70 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 70 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 70 litre sahte içki ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de jandarma ekipleri, bir evde yaptığı aramada 70 litre sahte içki ele geçirdi.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'de jandarma ekipleri, bir evde yaptığı aramada 70 litre sahte içki ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde 1 şahsın evinde sahte alkollü içki üretimi yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, yaptıkları aramalarda sahte olarak imal edilen 70 litre alkollü içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığına götürüldü. - MERSİN

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