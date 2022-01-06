Mersin'de 70 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde 70 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 70 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sahte içki imalatına yönelik Yenice Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi.
Adreste 70 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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