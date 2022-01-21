Mersin'de 7 yasaklı ırk köpek barınağa teslim edildi - Haberler
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Mersin'de 7 yasaklı ırk köpek barınağa teslim edildi

Mersin'de 7 yasaklı ırk köpek barınağa teslim edildi
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'de polislerce yakalanan 7 yasaklı ırk köpek hayvan bakımevine götürüldü.

MERSİN (AA) - Mersin'de polislerce yakalanan 7 yasaklı ırk köpek hayvan bakımevine götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yasaklı köpek ırklarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada hayvan sahiplerinin yasal sürede yasaklı ırk köpeklerini kısırlaştırıp kayıt altına aldırıp aldırmadıkları denetlendi.

Ekipler, bu şartların sağlanmadığı belirlenen 7 köpeği yakalayıp Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti.

Mersin'de 7 yasaklı ırk köpek barınağa teslim edildi

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

Mersin, Köpek, Güncel, Haber

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