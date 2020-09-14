Mersin'de 7 gündür kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu
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Mersin'de 7 gündür kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde 7 gündür kayıp kişi su kuyusunda ölü bulundu.

Mersin'de 7 gündür kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu
14.09.2020 19:01 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:10

Mersin'in Erdemli ilçesinde 7 gündür kayıp kişi su kuyusunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çeşmeli Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Fuat Baz'dan haber alamayan ailesi 8 Eylül'de durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, Baz'ın bulunması için çalışma başlattı. Bu sırada Baz'ın yakınları da kendi imkanlarıyla ilçede arama yaptı.

Çiçek serası çevresinde arama yapan yakınları, seranın yanındaki su kuyusunda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 5 metrelik su kuyusuna inerek Baz'ın cansız bedenine ulaştı.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu sudan çıkarılan Baz'ın cesedi, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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