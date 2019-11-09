Mersin'de 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir iş yerine düzenlenen operasyonlarda tanklar içinde 7 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.
09.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:24
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir iş yerine düzenlenen operasyonlarda tanklar içinde 7 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 tanktaki akaryakıtlara el konuldu.
Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Kaynak: AA