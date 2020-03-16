Mersin'de 7 bin adaçayı fidesi dikildi
Mersin'in Mut ilçesinde 7 bin adaçayı fidesinin dikimi yapıldı.
16.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:00
Mersin'in Mut ilçesinde 7 bin adaçayı fidesinin dikimi yapıldı.
Mut Kaymakamlığı tarafından hazırlanan program kapsamında Kurtuluş, Çatalharman ve Hacıahmetli Mahallelerindeki üreticilere 7 bin adaçayı fidesi dağıtıldı.
Mut Kaymakamı Muammer Köken, yaptığı açıklamada, ilçede tarım ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin arttırılmasını hedeflediklerini bildirdi.
Kaynak: AA