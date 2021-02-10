Mersin'de 67 bin kişi aşılandı

MERSİN'de koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama çalışmalarında şu ana kadar 21 bin 620'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 67 bin kişi aşılandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, 14 Ocak'ta başlayan aşılama çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Çalışma kapsamında ilk etapta sağlık personelinin aşılandığını belirten Dr. Bahçacı, 21 bin 620 sağlık çalışanına aşılama yapıldığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının aşılanma oranının yüzde 83 civarında olduğunu dile getiren Dr. Bahçacı, "Birinci turda ilimizde görev yapan 26 bin 251 sağlık çalışanından 21 bin 620'si aşılanmıştır. Aşılanmayan sağlık personeline baktığımızda aşı yapılamama nedenleri arasında aktif pozitif sürecinde bulunulması, aktif temaslı sürecinde bulunulması, gebe ve emzirme döneminde bulunanlar, yakın zaman içerisinde farklı aşı yaptırmış olanlar ve bazı sağlık sorunları bulunanların olduğunu görmekteyiz. Sağlık çalışanlarının ardından 21 Ocak tarihinden itibaren öncelikli grupta yer alan huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve buralarda çalışanlar ile birlikte 75 yaş üstü vatandaşların aşılanma süreci başlamıştır. İlimizde bulunan yaşlı, engelli bakım merkezlerinde kalan 680 kişi ile bunların bakımını üstlenen 567 kişinin 1'inci doz aşısı yapılmıştır. 75 yaş üstünde ise hedef nüfusumuz ise 70 bin kişi civarındadır. 9 Şubat tarihi itibarı ile ilimizde 1'inci doz aşısını olan kişi sayısı 67 bin kişi civarındadır. Bu rakamları anlık olarak takip ediyoruz. Öncelikli grupta bulunan sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun 1'inci doz aşılarını yapmış durumdayız" dedi.211 MERKEZDE AŞILAMAKentte kamu ve özel sağlık tesislerinde 211 merkezde aşılama hizmetinin sunulduğunun bilgisini veren Dr. Bahçacı, "Yaş almış kişilerin aşılarını evde yapmak üzere ilçe sağlık müdürlükleri bünyesinde mobil aşı ekiplerimiz ve evde sağlık hizmeti birimlerimiz tarafından da aşılama hizmeti verilmektedir. Müdürlüğümüzün aşı tedariki ve dağıtımı konusunda bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Tüm aşılama merkezlerinin en kısa sürede aşı ihtiyaçlarını karşılayabilmekteyiz. Bu hafta sonuna doğru ya da önümüzdeki haftadan itibaren 70-74 yaş aralığında ki vatandaşlarımızda aşılama sürecine dahil olacaklar" diye konuştu.'11 ŞUBAT'TA İKİNCİ DOZ AŞILAR YAPILACAK'11 Şubat tarihinden itibaren 1'inci dozunu yaptıran sağlık çalışanların 2'nci doz aşıları yapılmaya başlanacağını kaydeden Dr. Bahçacı şunları söyledi: "1'inci doz aşısını olan vatandaşlarımız rehavete kapılmayıp tedbirleri elden bırakmasınlar. Maske, mesafe, temizlik kuralına uymaya devam etsinler. Aşının koruyucu özelliği 2'nci doz yapıldıktan 2 hafta sonra maksimum düzeye çıkmakta."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN