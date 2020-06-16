Mersin'de 66 yaşındaki engelliye akülü sandalye desteği
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Mersin'de 66 yaşındaki engelliye akülü sandalye desteği

Mersin'de, yürüme engelli 66 yaşındaki kişiye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Mersin'de 66 yaşındaki engelliye akülü sandalye desteği
16.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:39

Mersin'de, yürüme engelli 66 yaşındaki kişiye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Çimsa işbirliğinde düzenlenen çalışmada engelli vatandaşlara alınan sandalyeler teslim ediliyor.

Bu kapsamda, Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Tomak da yeni sandalyesine kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tomak, "Aracın geldiği gün sevincimden uyumadım. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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