Mersin'de sahte içki operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
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Mersin'de sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

Mersin'de sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yılbaşı öncesi sahte içki operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda Tarsus ilçesine bağlı Aliağa ve Yenice mahallerinde 5 şahsın sahte içki üretimi yaptığını tespit eden ekipler, operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda 66 litre sahte içki, 190 litre etil alkol ile 4 litre anason kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Mersin'de sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

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