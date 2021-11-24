Mersin'de 655 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 655 litre sahte içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mersin'de 655 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 131 bin içeresinde 655 litre etil alkol ile 3 litre sahte içki ve anason ele geçirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 131 bin içeresinde 655 litre etil alkol ile 3 litre sahte içki ve anason ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki üretiminde kullanılmak üzere yasa dışı şekilde etil alkol ticareti yaparak devleti yüklü miktarda vergi kaybına uğratan ve alkol zehirlenmelerine sebebiyet veren şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik yürütülen çalışmalarda, bir şahsın yüklü miktarda etil alkol getireceği bilgisine ulaşıldı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, durdurdukları araçta ve evinde yaptıkları aramalarda, 131 bidon içerisinde toplam 655 litre etil alkol, 120 adet etil alkol etiketi, 3 litre sahte içki ve 25 miligram anason ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Mersin'de 655 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 655 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 655 litre sahte içki ele geçirildi

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