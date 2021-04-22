Mersin'de 65 yaşındaki annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Mersin'de 65 yaşındaki annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Mersin'de 65 yaşındaki annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ - Haberler | Güncel

Mersin'in Mezitli ilçesinde, evinde ölü bulunan 65 yaşındaki kadının katil zanlısı olduğu iddia edilen oğlu tutuklandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, evinde ölü bulunan 65 yaşındaki kadının katil zanlısı olduğu iddia edilen oğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi 49300. Sokak'taki tatil sitesinin görevlisi, bir apartmandaki evde kadın cesedi olduğu ihbarında bulundu.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, apartmanın 13. katındaki dairede yaptıkları incelemede, eşinden boşanmış olan 65 yaşındaki M.Y'nin bıçakla öldürüldüğünü belirledi.

O sırada evde bulunan M.Y'nin 30 yaşındaki oğlu M.A, şüpheli olarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.A'nın, annesinin cesedini bir gün evde beklettiği ileri sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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