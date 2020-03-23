Mersin'de 65 yaş yasağına uymayan 20 kişiye para cezası MERSİN'in Tarsus ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan 20 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre 392 TL'den toplam 7 bin 840 TL para cezası kesildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan 20 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre 392 TL'den toplam 7 bin 840 TL para cezası kesildi.

Tarsus ilçesinde, 65 yaş ve üstüne getirilen kısıtlama nedeni ile polis kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Polis, koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimleri artırarak, evde kalmaları yönünde anonslar ile kimlik kontrolleri yaptı. Tüm uyarılara rağmen 65 yaş üstü 20 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince 392'şer TL ceza kesildi. Toplamda 7 bin 840 TL ceza kesilirken, vatandaşlar ve polis arasında zaman zaman yaşanan ilginç diyaloglar dikkat çekti. Polis, bankada para çekmeye çalışanlara yardım etmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: DHA