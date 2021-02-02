Mersin'de 65 sanatçının eserleri tek sergide buluşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de 65 sanatçının eserleri tek sergide buluşacak

02.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:35
Mersin'de 65 sanatçının eserleri tek sergide buluşacak

Mersin'de, 65 sanatçının eserleri karma sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Mersin'de, 65 sanatçının eserleri karma sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki 65 sanatçının eserlerinin yer alacağı "Frekans-A" karma sergi, 5 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde açılacak.

Sanatçıların birçok eserinin beğeniye sunulacağı sergi, 27 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Haydar Akar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Merve Dizdar Jason Statham İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Abdullah Avcı Aykut Kocaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler İzmir Milli Manisa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de 65 sanatçının eserleri tek sergide buluşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 11:34:40. #1.14#
title