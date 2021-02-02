Mersin'de 65 sanatçının eserleri tek sergide buluşacak
02.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:35
Mersin'de, 65 sanatçının eserleri karma sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Mersin'de, 65 sanatçının eserleri karma sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki 65 sanatçının eserlerinin yer alacağı "Frekans-A" karma sergi, 5 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde açılacak.
Sanatçıların birçok eserinin beğeniye sunulacağı sergi, 27 Şubat'a kadar gezilebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci