Mersin'de 65 sanatçının 103 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu
08.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:37
Mersin'de, 65 sanatçının 103 eserinin yer aldığı karma sergi açıldı.
Mersin'de, 65 sanatçının 103 eserinin yer aldığı karma sergi açıldı.
Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki 65 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Frekans-A" karma sergi, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Sergi açılışına CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.
Sanatçıların 103 eserinin yer aldığı karma sergi, 27 Şubat'a kadar gezilebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci