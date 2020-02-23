Mersin'de 617 şişe sahte içki ele geçirildi
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Mersin'de 617 şişe sahte içki ele geçirildi

MERSİN'de bir iş yerinde yapılan aramada 617 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

23.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:10
Mersin'de 617 şişe sahte içki ele geçirildi

MERSİN'de bir iş yerinde yapılan aramada 617 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçesindeki M.K. ve E.D.'ye ait iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan kontrollerde, bazı içkilerin bandrollü olmasına karşın yapılan ölçümlerinde şüpheli olduğu belirlendi. Dolum seviyeleri de farklı olduğu tespit edilen 617 şişe içkinin sahte olduğu tespit edildi. Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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