Mersin'de 6 operanın bale solistleri birlikte sahne aldı

Daha önce sanatseverler ile buluşmuş ve büyük beğeni kazanmış 'Kuğunun Ölümü', 'Hamlet', 'La Bayadere', 'Amor Stella's', 'Korsan', 'Carmen', 'Esmeralda', 'Fındıkkıran', 'Don Kişot', 'Bahçesaray', 'Romeo & Juliet' balesinin en özel bölümlerinden oluşan programda, Ankara DOB, İstanbul DOB, İzmir DOB, Mersin DOB, Antalya DOB, Samsun DOB, bale solistleri ile birlikte Mersin DOB Orkestra sanatçılarının performansı izleyicileri büyüledi. Mehmet Balkan'nın sahneye koyduğu eserin yönetmen yardımcılığını Mersin DOB Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Serbülent Biçer, orkestra şefliğini Hakan Kalkan, dekor ve kostüm tasarımını Hatice Kaptı, ışık tasarımını Barış Arslan üstlendi.Ankara DOB'den İlke Sayıner, Beste Üstün, Sercenk Yücel, Özkan Gültekin, İstanbul DOB'den Canberk Yıldız, Mert Öztekin, Müge Bayramoğlu, İzmir DOB'den Aslı Çilek, Mersin DOB'den Özlem Şenormanlılar, Ozan Demirbaş, Burak Serkan Cebeci, Tugay Ak, Tutku Barın Tümen, Yukiko Ito, Yuji Shımızu, Rosa Ocihai, Meltem Ayar, Niyazi Cingöz, Ketevan Chkhıkvadze, Nazarke Akhmet, Antalya DOB'den Milina Fidan, Laroslova Volkova, Tolga Burçak Samsun DOB'den Erkin İnan, Cem Şenoğlu, Merve Gürer, Orçun Ünal, Buse Cengiz'in sahne aldığı eser, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortamda gerçekleştirildi.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet