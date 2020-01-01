Mersin'de 6 ay önce sahte içkiden yoğun bakıma alınan kişi öldü
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Mersin'de 6 ay önce sahte içkiden yoğun bakıma alınan kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sahte içki kullandığı için yaklaşık 6 aydır tedavi altında bulunan kişi, hayatını kaybetti.

01.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:46
Mersin'de 6 ay önce sahte içkiden yoğun bakıma alınan kişi öldü

'in ilçesinde, sahte içki kullandığı için yaklaşık 6 aydır tedavi altında bulunan kişi, hayatını kaybetti.

İlçede, 6 Temmuz'da içtiği sahte içkiden rahatsızlanan Mehmet (61), Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yoğun bakım servisine alınan ve yaklaşık 6 aydır tedavi gören Çatak, kurtarılamadı.

Çatak'ın naaşı, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA
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