Mersin'de 6 ay önce sahte içkiden yoğun bakıma alınan kişi öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sahte içki kullandığı için yaklaşık 6 aydır tedavi altında bulunan kişi, hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sahte içki kullandığı için yaklaşık 6 aydır tedavi altında bulunan kişi, hayatını kaybetti.
İlçede, 6 Temmuz'da içtiği sahte içkiden rahatsızlanan Mehmet Çatak (61), Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada yoğun bakım servisine alınan ve yaklaşık 6 aydır tedavi gören Çatak, kurtarılamadı.
Çatak'ın naaşı, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.