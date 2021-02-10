Mersin'de 6,5 litre sahte içki ele geçirildi
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Mersin'de 6,5 litre sahte içki ele geçirildi

10.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:41
Mersin'de 6,5 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'in Anamur ilçesinde 6,5 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde 6,5 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Kaşdişlen Mahallesi'ndeki bir markette sahte içki satıldığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Markette 6,5 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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