Mersin'de 58 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de bir evde yapılan aramada 58 kilo 800 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Mersin'de bir evde yapılan aramada 58 kilo 800 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Mezitli ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir şahsın evinde arama yapıldı. Evde yapılan aramada 11 paket halinde 58 kilo 800 gram esrar ile birlikte 2 adet terazi ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı