Mersin'de 55 kök Hint keneviri ele geçirildi Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda meyve kasalarında uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda meyve kasalarında uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu yetiştirildiği istihbaratına ulaşılan Mut ilçesindeki bir arazide inceleme yaptı.

Arazideki meyve kasalarını kontrol eden ekipler, 55 kök Hint keneviri fidesi buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA