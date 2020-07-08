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Mersin'de 543 polisin katılımıyla "huzur" uygulaması
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Mersin'de 543 polisin katılımıyla "huzur" uygulaması

Mersin il merkezinde, 543 polisin katılımıyla 50 noktada "huzur" uygulaması yapıldı.

Mersin'de 543 polisin katılımıyla
08.07.2020 23:31 | Son Güncelleme: 08.07.2020 23:40

Mersin il merkezinde, 543 polisin katılımıyla 50 noktada "huzur" uygulaması yapıldı. Uygulamada ayrıca korona virüs ile ilgili vatandaşlara bilgi verilirken, özellikle maske ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulunuldu.

Mersin Emniyet Müdürlüğünce halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen "huzur" uygulamasına Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Yabancılar Şubesi ve Trafik Şubesinden ekipler katıldı. Suç ve suçluların önlenmesi ile vatandaşların huzuru için il merkezinde 543 polisin katılımıyla 50 noktada gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli görülen kişiler üst aramasından geçirildi, genel bilgileri sorgulandı. Özellikle şehrin giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalarda araçlar ve içerisinde bulunan kişiler de aranırken, şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ekipler, ayrıca kentte bulunan eğlence merkezlerine tek tek girip, buralarda da uygulama yaptı. Halka açık ve eğlence merkezlerinde yapılan kontrollerde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslar gözaltına alınırken, trafik yönünden de bazı araçlara cezai işlem uygulandı.

Mezitli Vatan Caddesi üzerinde yapılan uygulamada ayrıca korona virüs ile ilgili vatandaşlara bilgi verilirken, özellikle maske ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan İçişleri Bakanlığının genelgesiyle bugün saat 08.00 ile 18.30 arasında il merkezinde ve ilçelerde korona virüs uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 707 berber, kuaför, güzellik merkezi, 2 avm, 25 işyeri, 261 ticari taksi, 21 ticari taksi durağı, 19 pazar yeri, 198 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 525 kahvehane, 25 hamam, 770 lokanta, 39 spor merkezi, 217 sahil bandı, 55 konaklama tesisi, 17 çay bahçesi, 15 dernek lokali, 37 nikah salonu ile düğün yeri, 113 internet kafe, 2 sinema, 1 lunapark, 239 cami kontrol edilirken, toplamda 20 bin 180 lira para cezası yazıldı.

Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 877 araç sorgulanırken, 13 yolcu ile 2 sürücüye 13 bin 694 lira idari yaptırım uygulanırken, 11 araç sürücüsüne de bin 581 lira idari yaptırım uygulandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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