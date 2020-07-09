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Mersin'de 543 personelle huzur uygulaması
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Mersin'de 543 personelle huzur uygulaması

MERSİN'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 543 personel ile 50 noktada huzur uygulaması yapıldı.

09.07.2020 03:14 | Son Güncelleme: 09.07.2020 03:32

MERSİN'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 543 personel ile 50 noktada huzur uygulaması yapıldı.

Ekipler tarafından değişik kavşak ve caddelerde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Sürücülere GBT uygulaması yapan ekipler, şüpheli araçları kontrol etti. Asayiş, trafik, kaçakçılık ve organize suçlar, uyuşturucu ile mücadele, terörle mücadele amirliklerinde görevli ekipler yaklaşık 2 saat uygulama yaptı. Araç içerisindekileri koronavirüs salgınına karşı maske ve sosyal mesafe konusunda uyaran ekipler, maske takmayan sürücülerin ve araç içerisindeki yolcuların maske ile yolculuk yapmalarını istedi.

Öte yandan kent genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında, 707 berber, kuaför, güzellik merkezi denetlendi, 3 iş yerine bin 176 TL para cezası kesildi. 261 ticari taksi ve 21 ticari taksi durağı denetlenirken, kurallara uymayan 1 ticari taksiye 104 TL para cezası kesildi. 198 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracını kontrol eden ekipler, 2 toplu taşıma firmasına ve 15 yolcuya toplam 13 bin 500 TL para cezası kesti. 770 lokanta, restoran, kafe ve işyerlerini kontrol eden ekipler, iş yerinde bulunan 6 şahsa toplam 5 bin 400 TL para cezası uyguladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 877 araç sorgulanırken, 13 yolcu ve 2 sürücüye 13 bin 694 TL para cezası kesildi.

Mersin'de 543 personelle huzur uygulaması

Kaynak: DHA

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