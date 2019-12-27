Mersin'de 540 litre sahte içki ele geçirildi

27.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:18

Mersin'in Tarsus ilçesinde 540 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir depoda sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda sahte içki imal eden O.D'yi (53) suçüstü yakalarken, depoda yapılan aramada plastik bidonlar içerisinde 540 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA