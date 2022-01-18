Mersin'de 54 sikke ve savaşçı figürlü heykelcik ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 54 sikke ve savaşçı figürlü heykelcik ele geçirildi

Mersin'de 54 sikke ve savaşçı figürlü heykelcik ele geçirildi
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in Toroslar ilçesinde, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 54 sikke ile savaşçı figürlü heykelcik ele geçirildi.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 54 sikke ile savaşçı figürlü heykelcik ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kaşlı Mahallesi'nde bir restoranda elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının üst aramasında, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 46 bronz ve 8 gümüş sikke ile bir savaşçı figürlü bronz heykelcik ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

Toroslar, Bizans, Mersin, Roma, Güncel, Haber

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