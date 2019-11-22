Mersin'de 52 düzensiz göçmen yakalandı
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Mersin'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Mersin'in 23 mil açığında seyreden ahşap teknedeki 52 düzensiz göçmen yakalandı.

22.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:16
Mersin'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

ekiplerince, 'in 23 mil açığında seyreden ahşap teknedeki 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sabahın ilk ışıklarıyla 'e açılan ekipler, Mersin'in 23 mil açığında tespit ettikleri ahşap teknedeki 2'si çocuk, 2'si kadın, 52 düzensiz göçmeni, ilçesindeki iskeleye getirdi.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Ahşap tekneye ise el konuldu.

Kaynak: AA
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