Mersin'de 52 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Mersin'in 23 mil açığında seyreden ahşap teknedeki 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Mersin'in 23 mil açığında seyreden ahşap teknedeki 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, sabahın ilk ışıklarıyla Akdeniz'e açılan ekipler, Mersin'in 23 mil açığında tespit ettikleri ahşap teknedeki 2'si çocuk, 2'si kadın, 52 düzensiz göçmeni, Bozyazı ilçesindeki iskeleye getirdi.
Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Ahşap tekneye ise el konuldu.