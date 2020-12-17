Mersin'de 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
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Mersin'de 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

17.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:24
Mersin'de 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yaralama suçundan 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yaralama suçundan 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yaralama suçundan 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlünün, Tekdüzü Mahallesi'ndeki iki evde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslere yapılan baskında yakalanan hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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