Mersin'de 5 yaşındaki çocuk uçurtmayla oynarken rögara düştü Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun üstü açık rögara düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun üstü açık rögara düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi'nde uçurtma uçuran A.Ç.Ç, bir internet sağlayıcısı firmaya ait yaklaşık 2 metrelik rögara düştü.

Olayı gören arkadaşlarının haber vermesiyle ailesi tarafından kurtarılan çocuk, şans eseri yara almadı.

Bir güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, çocuğun uçurtmasıyla geri gelirken çevresinde şerit olan rögarı fark etmeyerek düştüğü görülüyor.

Kaynak: AA