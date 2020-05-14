Mersin'de 5 yaşındaki çocuğa kum havuzu sürprizi
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Mersin'de 5 yaşındaki çocuğa kum havuzu sürprizi

Mersin'de 5 yaşındaki çocuğa kum havuzu sürprizi Mezitli ilçesinde yaşayan hemşire Efsun Uçuk'un 5 yaşındaki oğlu Ateş'in kum havuzu isteği belediye tarafından yerine getirildi Uçuk Ailesinin komşularının talebi üzerine hazırlanan kum havuzu sürpriziyle küçük çocuk, hayal ettiği kuma...

Mersin'de 5 yaşındaki çocuğa kum havuzu sürprizi
14.05.2020 22:24 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:27

Mersin'de 5 yaşındaki çocuğa kum havuzu sürprizi

Mezitli ilçesinde yaşayan hemşire Efsun Uçuk'un 5 yaşındaki oğlu Ateş'in kum havuzu isteği belediye tarafından yerine getirildi

Uçuk Ailesinin komşularının talebi üzerine hazırlanan kum havuzu sürpriziyle küçük çocuk, hayal ettiği kuma oturdukları sitenin bahçesinde kavuştu

MERSİN - Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde oturan hemşire Efsun Uçuk'un 5 yaşındaki oğlu Ateş'in kum isteği, belediye tarafından yerine getirildi. Uçuk ailesinin komşularının isteği üzerine hazırlanan kum havuzu sürpriziyle küçük çocuk, hayal ettiği kuma oturdukları sitenin bahçesinde kavuştu.

Mezitli Belediyesi ekipleri, korona virüsün yayılmaması adına evde kalan vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Belediye bünyesinde oluşturulan kriz merkezine maske, dezenfektan, gıda kolisi gibi ihtiyaçların yanı sıra çok ilginç talepler de geliyor. Mezitli Yenimahalle'de oturan Ahmet ve Yıldız Çakır çifti, kriz merkezini arayarak, apartman komşuları hemşire Efsun Uçuk ve 5 yaşındaki oğulları Ateş için sürpriz yapmak istediklerini bildirdi. 20 yaş altı vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle minik Ateş'in apartman yaşamında bunaldığını ve sürekli olarak oynamak için kum istediğini ifade eden Çakır çifti, Mezitli Belediyesinden destek istedi. Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın talimatıyla harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ahşap bir kum havuzu yaparak apartmanın bahçesine yerleştirdi. Havuzu kumla dolduran ekipler, çarşamba günleri 11.00-15.00 saatleri arasında 20 yaş altı kişiler için verilen sokağa çıkma izninde Ateş'in kumla buluşma heyecanına ortak oldu.

Önce çekinerek kuma yaklaşan Ateş, daha sonra alkışlarla sevincini gösterdi. Ateş'in kumla oyununa hemşire annesi Efsun Uçuk ve komşuları Ahmet ile Yıldız Çakır çifti de eşlik etti. Hemşireler Gününde kendisine ve oğluna yapılan sürprizle çok mutlu olduğunu ifade eden anne Efsun Uçkun, "Komşuluk ilişkilerinin unutulduğu günümüzde komşularımızın yaptıkları bu sürpriz çok özel ve önemli. Oğlum sürekli olarak kum üzerine oynamak istiyor ve ben sorumlu bir anne olarak bunu yerine getirememenin üzüntüsünü yaşıyordum. Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'ın duyarlı yaklaşımı beni çok etkiledi. Geçirdiğimiz bu zor süreçte çocuğumun mutluluğu ailemize moral oldu.Kendisine ve komşularımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Ateş'in içerisinde bulunduğu durumun tüm çocuklar için geçerli olduğunu ifade eden Ahmet ve Yıldız Çakır çifti de "Belediyemizin yanımızda olduğunu hissetmek çok güzel bir duygu. Evde bahçeye bile çıkmadan yaşayan Ateş için de Oğlunu evde bırakarak çalışmak zorunda olan hemşire Efsun Uçuk için de zor bir durum. Biz de Hemşireler Günü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağının kaldırılması nedeniyle hem annesine hem de Ateş'imize sürpriz yapmak istedik. Sağ olsunlar Belediyemizden hemen geri dönüş aldık ve hemen kum havuzu oluşturuldu. Ateş'imize sokağa çıkma kısıtlamasına ara verildiği Çarşamba günü çok özel bir sürpriz yapma şansı bulduk. Mezitli Belediyesi çalışanları da bu sürprize ortak oldu. Başkanımız Neşet Tarhan'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

Mersin'de 5 yaşındaki çocuğa kum havuzu sürprizi

Kaynak: İHA

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