Mersin'de 5 tonluk konteyner ev sele kapıldı
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Mersin'de 5 tonluk konteyner ev sele kapıldı

Mersin'de 5 tonluk konteyner ev sel sularına kapıldıOlay Çamlıyayla ilçesi Sarıkavak Mahallesi'nde yaşandı.

08.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:01
Mersin'de 5 tonluk konteyner ev sele kapıldı

'de 5 tonluk konteyner ev sel sularına kapıldı


Olay ilçesi Sarıkavak Mahallesi'nde yaşandı. Çamlıyayla ilçesinde, iki gündür devam eden ve metrekareye 250 kilogram düşen yağış, sele neden oldu. Sarıkavak Mahallesi'nde Necmettin Eker'e ait 5 tonluk konteyner evi, sel suları bastı. Necmettin Eker, ailesini dışarı çıkarıp bazı eşyaları da yanına alarak sel alanından uzaklaştı. Kısa süre sonra evinin sel sularıyla sürüklendiğini gören Necmettin Eker ise, 'Allah'ım yardım et' diyerek dua etti.


Yaklaşık 75 metre sürüklenen konteyner ev, ağaçlara takılmış halde durabildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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