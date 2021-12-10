Mersin'de 5 kilo 481 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Mersin'de 5 kilo 481 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Mersin'de 5 kilo 481 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 481 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 481 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şüpheli M.İ'nin otomobilinde narkotik eğitimli köpekle yapılan aramada, bagaj kısmındaki çantaya gizlenmiş 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada ise 75 gram esrar, iş yerindeki S.B'nin aracında da 6 gram esrar ele geçirildi.

Toplamda 5 kilo 481 gram esrar ele geçirilen operasyonda M.İ. ve S.B. gözaltına alındı.

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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