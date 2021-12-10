Mersin'de 5 kilo 481 gram esrar ele geçirildi

MERSİN (İHA) - Mersin polisi, bir otomobilde ve iş yerinde yaptığı aramada 5 kilo 481 gram esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda M.İ. ve S.B. isimli şüphelileri belirledi. Şahısları yaptıkları operasyonla gözaltına alan ekipler, aramalarda 5 kilo 481 gram esrar ele geçirdi.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN

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