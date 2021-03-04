Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı (2)

04.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:33
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı (2)

KÜÇÜK KIZIN YÜZÜNÜ GÜLÜMSETTİİtfaiye aracının merdiveniyle apartmandan indirilen 4 yaşındaki Azra Özeren, ağlayarak annesini sorunca 112 Acil Servis görevlisi Muhammet Özen, "Anneni bekliyoruz şu an, 'Annesi biraz çabuk olur musun?" diyerek küçük kızın yüzünü gülümsetti.

KÜÇÜK KIZIN YÜZÜNÜ GÜLÜMSETTİ

İtfaiye aracının merdiveniyle apartmandan indirilen 4 yaşındaki Azra Özeren, ağlayarak annesini sorunca 112 Acil Servis görevlisi Muhammet Özen, "Anneni bekliyoruz şu an, 'Annesi biraz çabuk olur musun?" diyerek küçük kızın yüzünü gülümsetti. Özen, anne itfaiye aracından inene kadar sohbet ettiği Azra ile şakalaşıp oyun oynayarak çocuğun sakin kalmasını sağladı. Bu sırada başka bir 112 Acil Servis görevlisi de küçük kızın sağlık durumunu kontrol etti. İtfaiyenin kurtardığı kadın, koşarak yanına geldiği kızına sarılıp gözyaşı döktü.

'SABIRLA DUMANIN ÇEKİLMESİNİ BEKLEDİK'Yangında mahsur kalan Asude isimli kız çocuğunu sırtına alarak dışarı çıkartan 112 görevlisi Özen, "Görevimizi yaptık. Herkes çok iyi. Yukarıda sabırla dumanın çekilmesini bekledik. Sonra çocukları alıp geldik" diye konuştu.'BİZİM İŞİMİZ HAYAT KURTARMAK'

Binada tahliyelere yardım eden itfaiye personeli Emre Ünal da, "Görevimizi yaptık. Mersin halkı için her zaman görevimizin başındayız. Bizim işimiz hayat kurtarmak, ne mutlu bize hayat kurtarabiliyorsak" dedi.


Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı (2)
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı (2)
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı (2)
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı (2)
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı (2)
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı (2)
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı (2)
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı (2)
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı (2)
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı (2)
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Kenan Doğulu Demet Özdemir Sedat Kapurtu
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 17:40:13. #1.15#
title