Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı
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Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı

04.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:53
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında bir bebek, 2 çocuk olmak üzere 8 kişi kurtarıldı.

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında bir bebek, 2 çocuk olmak üzere 8 kişi kurtarıldı. Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin binada soğutma çalışmaları sürüyor.

İlçedeki 5 katlı bir binada henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın, itfaiye ekiplerinin merdivenle balkona ulaşmasıyla kurtarıldı. Kadınla birlikte bir bebek, 2'si çocuk olmak üzere 8 kişi ekipler tarafından binadan çıkartılarak kurtarıldı. Alevlerin sardığı apartmanda ekiplerin yaptığı müdahaleyle yangın büyük ölçüde söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışmalarına başladı. 

 


Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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