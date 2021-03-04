Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangın kontrol altına alındı

04.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:35

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangın kontrol altına alındı, evlerinde mahsur kalan biri bebek 3 çocuk ile 4 kadın kurtarıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangın kontrol altına alındı, evlerinde mahsur kalan biri bebek 3 çocuk ile 4 kadın kurtarıldı.

İhsaniye Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin merdivenle balkona ulaşmasıyla kurtarıldı.

Alevlerin sardığı apartmanın son katında mahsur kalan bir bebek ve annesi de itfaiyenin çalışmasıyla tahliye edildi.

Apartmandan çıkarılan bebeği sağlık ekipleri ambulansa taşıdı. Bir sağlık çalışanı da kurtarıldıktan sonra merdivenlerden indirilen bir çocuğu sırtına alarak ambulansa götürdü.

Evlerinde mahsur kalanlardan 2 kadın ile bir çocuk da itfaiye ekiplerinin merdivenle ulaştığı balkondaki yoğun çabayla kurtarıldı.

Apartmandan tahliye edilen 7 kişiye, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor.

Sağlık personeli sohbet ettiği küçük kızı sakinleştirdi

İtfaiye aracının merdiveniyle apartmandan indirilen 4 yaşındaki Azra Özeren, ağlayarak annesini sorunca 112 Acil Servis görevlisi Muhammet Özen, "Anneni bekliyoruz şu an, 'Annesi biraz çabuk olur musun?" diyerek küçük kızın yüzünü gülümsetti.

Özen, anne itfaiye aracından inene kadar sohbet ettiği Azra ile şakalaşıp oyun oynayarak çocuğun sakin kalmasını sağladı. Bu sırada başka bir 112 Acil Servis görevlisi de küçük kızın sağlık durumunu kontrol etti.

İtfaiyenin kurtardığı kadın, koşarak yanına geldiği kızına sarılıp gözyaşı döktü.

Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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