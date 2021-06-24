MERSİN'DE 5 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MERSİN'DE 5 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de kişisel bakım ürünleri satan iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

MERSİN'de kişisel bakım ürünleri satan iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte kişisel bakım ürünleri satan iş yerlerinden gelen hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı. 4 farklı iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, N.K., A.İ., K.P. ve M.M.'yi tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

MERSİN'DE 5 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI
MERSİN'DE 5 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI
MERSİN'DE 5 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI
MERSİN'DE 5 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI
MERSİN'DE 5 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Poyraz Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Demet Akalın Merve Dizdar Rafet El Roman
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MERSİN'DE 5 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 17:40:13. #1.14#

title