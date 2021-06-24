MERSİN'DE 5 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI
MERSİN'de kişisel bakım ürünleri satan iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
MERSİN'de kişisel bakım ürünleri satan iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte kişisel bakım ürünleri satan iş yerlerinden gelen hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı. 4 farklı iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, N.K., A.İ., K.P. ve M.M.'yi tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı