Mersin'de 5 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin'de 5 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi

Mersin'de 5 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi
30.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:52

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 5 bin adet sentetik eczaya tabi uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 5 bin adet sentetik eczaya tabi uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ticari taksi ile Adana'dan Mersin'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Söz konusu taksiyi D-400 Karayolu üzerinde takibe alan jandarma ekipleri, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada, renkli reçete ile verilen sentetik eczaya tabi 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerinin Silifke ilçesinde yaptıkları bir başka çalışmada 3 gram toz esrar ele geçirilirken, Erdemli'de bir şahsın evinin bahçesinde ise 44 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haber
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haber
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Haber
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Haber
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haber
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haber
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Kendall Jenner, hakkındaki 'NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor' yorumlarına cevap verdi
Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Evinde izole eden şahıs, 'korona şüphelisiyim' notu bırakıp 5. kattan atlayarak intihar etti
Evinde izole eden şahıs, ''korona şüphelisiyim'' notu bırakıp 5. kattan atlayarak intihar etti
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa...
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Abdurrahim Albayrak, 'Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor' iddiasına noktayı koydu
Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Ozan Güven Haluk Levent Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Mersin'de 5 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 17:18:21. #1.15#
title